Dočekajte Novu u tuškanačkom kinu udruštvu Caryja Granta, Marilyn Monroe, Ginger Rogers, Kate Winslet, Jimija Belushija, Justin Timberlakea i Juno Temple u neodoljivim filmovima Howarda Hawksa i Woodyja Allena uz mnogo filmske glazbe, ukusnih zalogaja i uz obaveznu čašu pjenušca u ponoć.

21:30 Majmunska posla (Monkey Business, 1952.); r: Howard Hawks; sc: Ben Hecht, Charles Lederer, I.A.L. Diamond; f: Milton R. Krasner

igrani, komedija, c/b, 97 min



Uloge:

Cary Grant (Barnaby Fulton)

Ginger Rogers (Edwina Fulton)

Charles Coburn (Oliver Oxley)

Marilyn Monroe (Lois Laurel)

Hugh Marlowe (Hank Entwhistle)



Sadržaj:

Barnaby Fulton je kemičar i istraživač koji pokušava naći formulu eliksira mladosti. Jedna od čimpanzi iz njegova laboratorija igrajući se, slučajno smiješa dobitnu kombinaciju. Barnaby je okusi te se, fizički i psihički, vrati u mladost. Odlazi u grad, nabavlja novu odjeću, auto i frizuru te provodi dan s privlačnom i mladom šefovom tajnicom Lois. I njegova supruga Edwina kod kuće također popije eliksir, počne se ponašati kao školarka i nazove bivšu simpatiju...



00:30 Vrtuljak života (Wonder Wheel, 2017.); r/sc: Woody Allen; f: Vittorio Storaro

igrani, drama, boja, 101 min



Uloge:

Kate Winslet (Ginny)

Jim Belushi (Humpty)

Juno Temple (Carolina)

Justin Timberlake (Mickey)

Max Casella (Ryan)



Sadržaj:

Filmska priča je smještena u New York pedesetih godina prošloga stoljeća u zabavni park na Coney Islandu. Nekadašnja glumica Ginny radi kao konobarica, nesretno udana za operatera vrtuljka Humptyja. Ginny trenutno sreću nalazi u aferi s mladim Mickeyem, spasiteljem koji zapravo želi postati piscem. Njihov odnos se uzburka dolaskom Caroline, Humptyjeve kćeri koja bježi pred gangsterima, a kojoj za oko također zapne Mickey...



Dolazak u kino Tuškanac predviđa se od 20,30, a prva projekcija počinje u 21,30.

Ulaznica za filmski doček, uz člansku iskaznicu Filmskih programa, stoji 150 kuna, za sve ostale je 200 kuna, a mogu se kupiti na blagajni kina Tuškanac do 22. prosinca 2017. Karte će se moći kupiti i od 27. do 29. prosinca od 10 do 17 sati u uredu Hrvatskog filmskog saveza, Tuškanac 1, iznad istoimenoga kina.

Za sve upite otvoreni su telefoni 4834 039 i 4848 771, te mobilni 091 4783700

Ne čekajte zadnji trenutak da nabavite silvestarske ulaznice!